شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من أوين يثير غضب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365-

حسمت نتيجة التعادل السلبي، مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول في اللقاء الذي احتضنه مسرح الأحلام الخاص بالشياطين الحمر، ضمن إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وآثار نجم مانشستر يونايتد السابق المعتزل، والمحلل الحالي لشبكة قنوات سكاي سبورت الشارع الإنجليزي واغضب عشاق مانشستر يونايتد، بعد تصريحه المثير للجدل عقب نهاية المباراة أنه لو كان يورجن كلوب ومع قدرة مانشستر يونايتد على إجراء تبديل, لنصحت اللاعبين بركل ماركوس راشفورد في أقرب فرصة مع بداية الشوط الثاني لإخراجه من الملعب.

وكان مانشستر يونايتد تعرض لمأزق لا يحسد عليه أوله غونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر بعد خسارته للثلاث تبديلات في شوط المباراة الأول, التغيير الأول جاء بخروج هيريرا ونزول بيريرا, ولم يمر أكثر من 5 دقائق حتى يدفع النرويجي بلاعبه لينجارد بديلاً لخوان ماتا, ليخرج البديل الثاني لينجارد كتغيير ثالث وأخير قبل نهاية الشوط الأول ويدخل بدلاً منه أليكسس سانشيز.

أرتفع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 52 بالمركز الخامس, فيما تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري بعد وصوله للنقطة 66 وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.