شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح يقدر على اللعب بشكل أفضل مما أظهره اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن أداء اللاعبين فى مباراة، اليوم الاحد، أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي في كلاسيكو الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وبالحديث عن أداء محمد صلاح اليوم قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لست هنا لكي أُصاب بالإحباط من أي لاعب...أنا هنا لمساعدة اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في كرة القدم".

وتابع "لا أجلس هنا عقب الانتصار في أي مباراة، لأقول أنني أفضل، أنا أعرف لاعبينا بشكل جيد جدا. هم يرغبون في تقديم 100% من قدراتهم دائما".

وأضاف "محمد صلاح يعلم بأنه يقدر على اللعب بشكل أفضل مما أظهره اليوم أمام مانشستر يونايتد".

وأكمل "ولكن منذ أسبوعين، كان مذهلا أمام بورنموث. وأمام بايرن كان يلعب ضد دافيد ألابا وهو لاعب من طراز عالمي بكل تأكيد".

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وذكر "المدافعون ليسوا عميان. واليوم لوك شاو وليندلوف قاما بعمل جيد وواضح..أنا هنا للحديث عن المباراة ولكن لست مهتما الآن بالحديث عن مواجهة مانشستر يونايتد".

وأشار "أنا أُفكر الآن فيما ينتظرنا يوم الأربعاء واتفورد، هذا هو الأهم. واليوم ضد يونايتد كنا نرغب في الانتصار وسط كل ما يُقال حولنا عن اللحظات الرائعة التي يعيشها مانشستر يونايتد".

وواصل "نعم هذا يعد صحيحا ولكنهم بُعاد عنا في النقاط...والأخبار الجيدة اليوم بأن الفارق لم يتقلص بيننا في النقاط، ولذلك دعونا نواصل العمل".

واستكمل: "مثلما تحدث صلاح في وقت سابق، نعم بكل تأكيد نشعر بالضغط ولكن هذا الأمر يعد إيجابيا وليس سلبيا".

واختتم كلوب حديثه قائلا "الطريقة الوحيدة التي يمكننا التغلب على ذلك هو بالروح والعزيمة والشغف. هذا هو ليفربول".

وغادر محمد صلاح اللقاء في الدقيقة 80.