انت الان تتابع الدوري الإسباني: موراتا يفتتح سجله التهديفي مع أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاسباني الفارو موراتو يحتفل بتسجيل هدف

افتتح المهاجم الدولي ألفارو موراتا رصيده التهديفي مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد وقاده إلى الفوز على ضيفه فياريال 2-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح موراتا التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 31 عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من المدافع الدولي البرازيلي فيليبي لويس فسددها بيسراه على يمين الحارس سيرخيو أسينخو.

وكانت "الثالثة ثابتة" لموراتا فافتتح التسجيل لفريقه الجديد في خامس مباراة بألوانه في مختلف المسابقات منذ قدومه من تشلسي الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان موراتا سجل هدفين في مرمى فريقيه السابقين ريال مدريد في الدوري المحلي ويوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنهما ألغيا بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر".

وعزز ساوول نيغويز تقدم أتلتيكو المنتشي بفوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس (2-صفر) في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دييغو كوستا، بديل موراتا، فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى مستغلا خروج الحارس أسينخو لقطعها (88).

وتغلب أتلتيكو على منافسه للمرة الأولى منذ 29 نيسان/أبريل 2015 وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 50 نقطة معيدا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي كان عاد بفوز غال من الأندلس بتغلبه على مضيفه إشبيلية 4-2 بينها "هاتريك" لنجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أما فياريال، فعاد إلى الهزائم بعدما كان حقق فوزه الأول في الدوري منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر بثلاثية نظيفة على ضيفه إشبيلية الأحد الماضي.

وهي الخسارة العاشرة لفياريال هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية الى الهبوط للدرجة الثانية.

وطاردت لعنة التعادلات فالنسيا الذي سقط في فخها للمرة الرابعة تواليا محليا بعودته من ملعب مضيفه ليغانيس بتعادل إيجابي (1-1).

وهو التعادل الخامس عشر لـ"الخفافيش" في الليغا هذا الموسم، ورفع من خلاله رصيده الى 33 نقطة في المركز الثامن موقتا، بينما بات رصيد ليغانس عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر موقتا.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بواسطة جيوفري كوندوغبيا من جمهورية إفريقيا الوسطى (22)، فيما إنتزع المضيف التعادل قبل دقيقة من النهاية بفضل الدنماركي مارتن برايثويت (89).

وكان فالنسيا يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري بعدما نجح في تخطي عقبة سلتيك الاسكتلندي بفوزه عليه 2-صفر ذهابا و1-صفر إيابا في دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". ويلاقي بطل 2004، كراسنودار الروسي في الدور ثمن النهائي.

وتعرض ليغانيس في المرحلة 24 لخسارة قاسية أمام ريال سوسييداد صفر-3، بعدما كان حصد سبع نقاط في الأسابيع الثلاث السابقة. وتقابل الفريقان ثماني مرات منذ عام 2016، وانتهت المباراة الأخيرة بينهما بالتعادل 1-1 ضمن المرحلة التاسعة في "الليغا".

ويلعب في وقت لاحق اليوم بلد الوليد أمام ريال بيتيس، وليفانتي أمام ريال مدريد. وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء جيرونا وريال سوسييداد.