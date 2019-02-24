الان تتابع الانضباط تعاقب إدارة الاتحاد ورئيس نادي الهلال بغرامة مالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين هما: – إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية وقدرها (25,000) ريال، لنزوله إلى أرض الملعب بعد مباراة الاتحاد. – إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال. لإلقاء جماهيره 9 علب مياه على أرضية الملعب.

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