سولسكاير يشيد بأداء نجمي مانشستر يونايتد

أشاد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني مانشستر يونايتد بثنائي الفريق لوك شاو وسكوت مكوتمناي وذلك عقب التعادل السلبي مع ليفربول في الجولة ال27 للدوري الإنجليزي.
وقال سولسكاير في تصريحات عقب المباراة : "كان مكوتمناي رائعًا في المباراة لقد أعجبني كثيرًا، أيضًا لوك شاو قدم آداءا جيداً".
واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً : "حينما يكون ليفربول يحتاج إلى هدف ومن ثم يخرجون محمد صلاح، فعليك أن تعرف أن لوك شاو أدى بشكل جيد".
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