شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تغرم اتحاد جدة 100 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اتحاد جدة بدفع غرامة مالية بمبلغ 100 ألف ريال، كما غرمت الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الهلال 25 ألف ريال.

وجاء في بيان لجنة الانضباط أن الغرامة كان سببها إلقاء قوارير مياه تخطى عددها 59، كما قامت الجماهير برمي عدة أدوات أخرى عند الدقيقة 92. وأضاف بيانها بأن غرامة رئيس الهلال جاءت بعد دخوله إلى أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.