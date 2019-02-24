شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد السكندرى يُنهى استعداداته لموقعة الهلال العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الاتحاد السكندرى تحت قيادة حلمى طولان، استعداداته لمواجهة الهلال السعودى، المقرر لها غدا الإثنين، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

ودخل الاتحاد السكندرى، معسكرا مغلقا استعدادا للمواجهة المرتقبة فى المهمة الصعبة لزعيم الثغر أمام زعيم آسيا بعدما نحو العبور إلى دور نصف النهائى، بعد الخسارة التى تعرض لها الفريق السكندرى فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد الملك سعود بثلاثية نظيفة.

وحرصت إدارة زعيم الثغر على تحديد أسعار رمزية للتذاكر حيث حددت 10 جنيهات للدرجة الموحدة بجانب 50 جنيه للدرجة الأولى، أسند الاتحاد العربى لكرة القدم قيادة المباراة تحكيمياً إلى الدولى الجزائرى مصطفى غربال الذى شارك فى إدارة 109 مباريات خلال مسيرته التحكيمية.



الاتحاد السكندرى يُنهى استعداداته لموقعة الهلال فى كأس زايد



الاتحاد السكندرى يُنهى استعداداته لموقعة الهلال فى كأس زايد