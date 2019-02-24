شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك للاعبين:" مش هنادى على حد.. عايزين رجالة بجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد جمهور الزمالك المتواجد فى برج العرب، هتافات فى رسالة للاعبى الفريق قبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى قائلين:"مش هنادي على حد عايزين رجالة بجد"، قبل المباراة التى تجمع الفريقين، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

حرصت جماهير فريق الزمالك على تحفيز اللاعبين أثناء عملية الإحماء قبل مباراة بترو أتليتكو الأنجولى، خاصة بعد تراجع الأداء والنتائج فى المباريات الأخيرة.

يتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة.