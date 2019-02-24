شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن كابيلا دوسانتوس حكم مباراة بيراميدز و المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت لجنة الحكام عن طاقم الحكام الأجنبى المقرر أن يدير مباراة بيراميدز و المقاولون العرب ، بالجولة الرابعة و العشرون ، والذى تقرر أن يكون البرتغالى كابيلا دوس سانتوس ، نرصد أهم المعلومات عن الحكم البرتغالى .
1- ولد سانتوس عام 1975 ، حيث يبلغ الحكم 44 عاما .
2- أدار سانتوس 12 مباراة خلال الموسم الجارى فى البرتغال
3- 8 حالات طرد سجلها سانتوس فى 12 مباراة بالدورى ، منها 4 بالبطاقة الحمراء ، و 4 بالإنذاران
4- مباراتان فقط أدارها الحكم البرتغالى للفرق العربية ، حيث ادار مباراة للتعاون و الوحدة بالدورى السعودى ، و مباراة ودية بين الإمارات و هندوراس
5- 109 إنذار أشهرها سانتوس خلال 23 مباراة أدارها الموسم الجارى بدوريات مختلفة
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