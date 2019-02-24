شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يفقد عصام الحضرى أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى نجوم إف سي، عن صفوف فريقه فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، والمقرر لها مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة 24 بالدوري.

ويحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

وتعرض السد العالى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى جمعتهما الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وغادر الحضرى الملعب فى الدقيقة 74 وشارك أحمد عبد الفتاح بدلاً منه.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى عدم المجازفة بالدفع بالحضرى أمام وادى دجلة، لعدم تفاقم اصابته، خاصة وإنه يعد من أحد العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات بالفريق، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم مشاركة الحارس فى مواجهة دجلة.