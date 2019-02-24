شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الجونة بشرخ فى الجمجمة بعد مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الدولي الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر نادي الجونة، لإصابة قوية في كرة مشتركة خلال مباراة الأهلي أدت إلى شرخ في الجمجمة كتشخيص مبدئي .
الجدير بالذكر أن الأهلي قد انتصر على نظيره الجونة بنتيجة 2-1، بالجولة الـ 24 من الدوري المصري فى اللقاء الذى أقيم باستاد الجونة ، أحرز للأهلى كريم وليد " نيدفيد" و ناصر ماهر ، بينما أحرز محمد ناجي جدو هدف الجونة.
ويخضع جوناثان تحت إشراف الجهاز الطبي بالجونة لإجراء فحوصات طبية بمستشفي الجونة بالغردقة الآن وأشعة لتحديد حجم الإصابة.
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