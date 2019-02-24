شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يتحدث عن المنافسة بين الشناوى وإكرامى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلى، أن الفوز الذى حققه فريقه على الجونة، اليوم الأحد، مهم وغالٍ فى ضوء سعى الأهلى نحو صدارة جدول الدورى، خاصة أن المنافسة شديدة على اللقب هذا الموسم.

وأضاف سليمان أن لاعبى الأهلى قدموا مباراة كبيرة، ونجحوا فى تحويل تأخرهم أمام الجونة بهدف إلى فوز بهدفين، وهو ما يكشف شخصية الفريق البطل الذى يلعب دائمًا من أجل البطولة.

وأوضح سليمان أن شريف إكرامى يمتلك شخصية قوية، وأنه لن يتم تقييمه من مشاركته فى مباراة أو اثنتين لأنه حارس كبير، وساهم مع الفريق فى تحقيق بطولات للنادى على مدار السنوات الماضية، وأن المنافسة بينه وبين محمد الشناوى وعلى لطفى تصب فى صالح الفريق، بجانب أن هناك حراسا شبابًا بالنادى مثل أحمد طارق ومصطفى شوبير، يكتسبون من الحراس الكبار خبرات عديدة وهو ما يفيد الفريق فى المستقبل.