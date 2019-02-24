إصابة أنجويم لاعب الجونة بشرخ في الجمجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي الجونة إصابة لاعبه الكاميروني جوناثان أنجويم بشرخ في الجمجمة، خلال مواجهة الأهلي التي أقيمت اليوم الأحد، بالأسبوع الـ24 للدوري.

وكشف الجونة أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو الإصابة بشرخ في الجمجمة وتم نقله سريعا إلى العاصمة المصرية القاهرة بسيارة إسعاف متخصصة لإجراء فحوص إضافية قبل إجراء جراحة عاجلة للاعب.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال المباراة التي خسرها الجونة 1 / 2، على ملعبه بالغردقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، وتوقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.