تشكيل الزمالك.. عودة زيزو.. والونش يقود الدفاع أمام بطل أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك لن يشهد أي تغيير عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

واستقر جروس على الاستعانة بخدمات المهاجم المغربي خالد بوطيب ليقود هجوم الأبيض أمام بطل أنجولا، بجانب الدفع بمحمود حمدي "الونش" لقيادة الجانب الدفاعي مع محمد عبد الغني في ظل غياب محمود علاء للإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويحتاج الزمالك لنتيجة الفوز فقط من أجل إنعاش أماله نحو بلوغ دور المجموعات بعد الخسارة من جورماهيا الكيني (4-2) في المباراة الأولى والتعادل أمام نصر حسين داي الجزائري (1-1).

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة، في المقابل يتصدر جورماهيا الكيني ترتيب المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات، يليله نصر حسين داي بـ4 نقاط من ثلاث مباريات أيضًا، ثم بترو أتليتكو بـ 3نقاط.

جدير بالذكر أن جورماهيا افتتح مباريات الجولة الثالثة اليوم بالفوز على نصر حسين داي بهدفين دون رد.

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