مباشر.. بيراميدز 1 - 0 المقاولون .. خربين يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا، مساء اليوم الأحد، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 عن طريق الدولي السوري عمر خربين، بعد عرضية من عمر جابر، استلمها خربين وسددها مباشرة في شباك أبو السعود معلنا عن الهدف الأول لفريقه.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري ومتفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 بالمركز الخامس.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي" أحمد الشناوي، أحمد منصور، عمر ميداني، رجب بكار، عمر جابر، نبيل دونجا، مجدي قفشة، كينو، عبد الله السعيد، بينافينتي، عمر خربين.

واختار عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب تشكيل مكون من" محمود أبو السعود، محمد سمير، أمير عابد،فادي نجاح، حسن الشامي ، محمد سوستة ، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، لويس إدوارد ، محمد طلعت، أحمد علي".

وإليكم التفاصيل

وبعد مرور 10 دقائق من زمن المباراة، انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين، في ظل محاولات على استحياء من بيراميدز للوصول لشباك أبو السعود، حارس مرمى المقاولون العرب.

وفي الدقيقة 23 استغل البرازيلي كينو مهارته في المراوغة أمام مدافعي المقاولون العرب ويرسل بعدها كرة عرضية لعمر خربين، لكن مدافع المقاولون العرب تدخل مع مهاجم بيراميدز لتخرج الكرة لركلة ركنية.

وقرر اللاعب نبيل دونجا، استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 24، لكن الكرة خرجت أعلى عارضة أبو السعود.

وشهد الربع الأخير من الشوط الأول، محاولات من جانب بيراميدز صاحب الأرض، في محاولة للخروج فائزا قبل صافرة الحكم، لكن الشوط إنتهى بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني عاد فريق بيراميدز ليفرض سيطرته على مجريات اللعب، مع اكتفاء المقاولون العرب بالدفاع واللعب على الهجمات المرتدة. في الدقيقة 62، كاد أن يسجل المهاجم أحمد علي الهدف الأول لفريق المقاولون العرب، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه، لكن أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة وحرم علي من هز الشباك.