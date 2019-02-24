زانيولو يرفض توكيل أعماله لمينو رايولا

تصدى صانع الألعاب الإيطالي الواعد “نيكولو زانيولو” لمحاولة جادة من وكيل اللاعبين الشهير “مينو رايولا” للتوقيع معه من أجل إدارة أعماله خلال السنوات القادمة.

واكتسب زانيولو شهرة كبيرة بين جماهير روما خلال المباريات القليلة الماضية في السيري آ ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل أمام ساوسولو وتورينو وميلان في الدوري، بالإضافة إلى تسجيله ثنائية أمام بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما دفع عدد من الوكلاء المشاهير نحو التفاوض معه لنقله إلى فريق آخر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية “رايولا من بين العديد من وكلاء اللاعبين والشركات الكبرى التي أرادت تولي مسؤولية تسويق زانيولو في ضوء تألقه الملحوظ مع روما واستدعاءه لتمثيل منتخب إيطاليا الأول”.

نيكولو زانيولو صانع ألعاب روما (صور: Getty)

لكن والد اللاعب (إيجور زانيولو) الذي كان لاعبًا في جنوى قبل سنوات، نصح نيكولو بالابتعاء عن مينو رايولا، رغم أنه يعمل مع أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد “بول بوجبا” وكان السبب في الشهرة غير العادية التي اكتسبها نجم السويد “زلاتان إبراهيموفيتش”.

وقال إيجور زانيولو لصحيفة جازيتا ديلو سبورت “سنبقى مع وكيل أعمال اللاعبين (كلاوديو فيجوريلي) الذي انتقل له قبل عدة أشهر بعدما أنهى اتفاقه القديم مع ستيفانو كاستيلنوفو”.

من جانبه يمتلك رايولا عدد من الزبائن المرموقين في السوق بخلاف بوجبا وزلاتان، أمثال ماريو بالوتيلي وجيانوليجي دوناروما وماركو فيراتي.

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