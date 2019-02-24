إتحاد جدة يعين مدربه السابق خلفًا لبيليتش

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أعلن نادي الإتحاد السعودي عن إعادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا مدربًا للفريق خلفًا للصربي المقال سلافين بيليتش.

وكانت إدارة نادي إتحاد جدة قررت إقالة المدرب الصربي بيليتش عقب هزيمة الفريق أمام الهلال بهدفين دون رد والذي كان ضمن

الجولة الـ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تراجع نتائج الفريق مع المدرب الصربي في الدوري.

وجاء بيان إدارة النادي كتالي: "تراجع نتائج الفريق في المرحلة الماضية،

والتي لم تكن في مستوى التطلعات"، وأضاف البيان أن "مجلس الإدارة عمل على تهيئة كافة السبل الممكنة أمام الجهاز الفني لتصحيح مسار الفريق".

وكان المدرب التشيلي خوسيه مدربًا للإتحاد في الفترة الماضية منذ صيف 2016 حتى صيف 2018، حقق بطولتي كأس ولي العهد عام 2017، وكأس الملك عام 2018.