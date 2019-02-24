إتحاد جدة يعين مدربه السابق خلفًا لبيليتش

أعلن نادي الإتحاد السعودي عن إعادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا مدربًا للفريق خلفًا للصربي المقال سلافين بيليتش.
وكانت إدارة نادي إتحاد جدة قررت إقالة المدرب الصربي بيليتش عقب هزيمة الفريق أمام الهلال بهدفين دون رد والذي كان ضمنالجولة الـ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تراجع نتائج الفريق مع المدرب الصربي في الدوري.
وجاء بيان إدارة النادي كتالي: "تراجع نتائج الفريق في المرحلة الماضية،
وكان المدرب التشيلي خوسيه مدربًا للإتحاد في الفترة الماضية منذ صيف 2016 حتى صيف 2018، حقق بطولتي كأس ولي العهد عام 2017، وكأس الملك عام 2018.
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