فوز الروسية صوفيا والكورى سانجوك باللقب ..الاتحاد الدولى يشيد بالتنظيم الرائع

اسدل الستار على منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف وسط ختام ناجح للغاية و التى نظمها اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بمشاركة 242 لاعبا ولاعبة من مختلف انحاء العالم .

وتوج باللقب للسيدات اللاعبة الروسية صوفيا فيلكايا اثر تغلبها فى المباراة النهائية على الكورية الجنوبية سو يون بنتيجة 15 /12 وسبقها فى الفوز بلقب الرجال للبطولة ذاتها اللاعب الكورى سانجوك أوه .

وقام رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثل الاتحاد الدولى للعبة السويدى بيير سبيلبرج ورئيس الاتحادين العربى والاماراتى للسلاح سالم القاسمى بتسليم الميداليات للفائزين الاوائل.

وسجلت البطولة حضورا مميزا لنجوم اللعبة البارزين من كافة انحاء العالم حيث تعد الجائزة الكبرى ثانى اهم واقوى بطولة لدى الاتحاد الدولى للسلاح .

ومن جانبه اشاد ممثل الاتحاد الدولى للسلاح وعضو لجنة القانون السويدى بيير سبيلبرج بالتنظيم الرائع للبطولة .

قال سبيلبرج ان اسناد التنظيم إلى مصر كان اختيارا عظيما من جانب الاتحاد الدولى للسلاح فقد نجحت مصر باقتدار شديد فى الانتهاء من كافة التجهيزات خلال ستة اسابيع فقط وهو زمن قياسي للغاية بالنسبة لتنظيم بطولة هامة للغاية مثل الجائزة الكبرى.

قال ان كل شئ كان على مايرام الفنادق والانتقالات والملاعب واقامة المباريات فى مواعيدها المحددة لذا لم نتلق ولاشكوى واحدة من الوفود المشاركة .

اشار قائلا ان الامن والامان فى مصر على اعلى مستوى واشاد به اللاعبين واللاعبات الذين حضروا إلى مصر للمرة الاولى وهو ما ترك انطباعا ايجابيا رائعا لدى

الجميع .

اضاف قائلا ان الاتحاد الدولى للسلاح ينظر إلى مصر باعتبارها واحدة من الشركاء الايجابيين القادرين على المساهمة بفعالية كبيرة فى تنمية وتطوير رياضة السلاح على مستوى العالم من خلال تنظيم تلك البطولات المبهرة .

ووجه بيير سبيلبرج جزيل الشكر الى اتحاد السلاح واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة عبدالمنعم الحسينى وجهود كل فريق العمل بقيادة عضو مجلس الادارة ومدير البطولة المهندس جميل الزفتاوى .

ومن جهته أكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ان اشادة الوفود الاجنبية المشاركة فى البطولة وعودتهم لبلادهم وهم فى قمة السعادة يمثل وسام على صدر كل مصرى .

قال ان تنجح مصر فى تنظيم واحدة من كبريات بطولات السلاح على مستوى العالم وفى زمن قياسي يعكس مدى قدرة المصريين على التحدى والنجاح فى العمل دون أية اخطاء يؤكد الريادة المصرية والارادة الغير عادية التى يتمتع بها الشعب المصرى .

اضاف قائلا ان تلك هى البداية وهناك المزيد والمزيد فى جعبة اتحاد السلاح سيقدمه فى الفترة المقبلة .