مدرب بترو أتليتكو يعلن تشكيل الفريق أمام الزمالك بكأس الكونفدرالية

بيتو بيانكي مدرب بترو أتليتكو الأنجولي كتب: مصطفى جويلي أعلن بيتو بيانكي مدرب بترو أتليتكو الأنجولي عن تشكيل الفريق أمام الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات ، ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي ستنطلق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية . ، والتي ستنطلق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية . وجاء تشكيل بترو أتليتكو لمباراة اليوم كالتالي: جورج موتا، ديونيس جواو ودانيال كولوا وكارنيرو دي جيسوس وويلسون بينتو و أوجوستو كويبتو وايدي أفونسو وهيرنيلسون وفلاديمير ايستون و تياجو ليل وريكاردو جوب.

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