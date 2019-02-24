شوط أول سلبي بين بيراميدز والمقاولون

تعادل فريق بيراميدز مع المقاولون العرب بدون أهداف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولةالـ24 للدوري الممتاز.
جاء الشوط دون المستوى رغم السيطرة شبه الميدانية لفريق بيراميدز حيث كان السوري
يذكر أن بيراميدز قبل اللقاء يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بينما رصيد المقاولون 34 نقطة في المركز الخامس.
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