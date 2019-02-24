إصابة أنجويم بشرخ في الجمجمة ونقله إلى القاهرة لإجراء جراحة

جوناثان أنجويم كتب - محمد اللاهوني تعرض الدولي الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر نادي الجونة، لإصابة قوية في كرة مشتركة خلال مباراة الأهلي أدت إلى شرخ في الجمجمة كتشخيص مبدئي. أدت إلى شرخ في الجمجمة كتشخيص مبدئي. وينقل مسؤولو نادي الجونة أنجويم إلى القاهرة بسيارة إسعاف لإجراء جراحة عاجلة. يذكر أن الاهلي واجه الجونة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجونة في الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز.

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