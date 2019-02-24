اونلاين | يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم | كورة لايف | كور

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يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تترقب الجماهير مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر أونلاين بدون تقطيع في مباراة لا بديل فيها عن الفوز بالنسبة للفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو كورة لايف، يدخل الزمالك مباراة اليوم، وهو يتذيل المجموعة الثالثة في الكونفدرالية برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فقد خسر الزمالك في الجولة الأولي أمام فريق جور ماهيا الكيني على ملعبه بنتيجة 4-2، بينما تعادل الزمالك في الجولة الثانية أمام نصر حسين داي بهدف لكل فريق في نهاية المباراة.