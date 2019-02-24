اونلاين | yalla shoot اونلاين| ماتش الزمالك اليوم مباشر الكونفيدرالية في افريقيا bein sport بجودة عالية وتشكيل الزمالك

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الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر يلا شوت kora star، تبرز أهمية مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو للفريق الأبيض بعد التعثر خلال الجولتين الأولى والثانية أمام جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري، حيث يقبع الفريق الأبيض في مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة حصل عليها بعد التعادل في المباراة الأخيرة على ملعبه أمام متصدر المجموعة نصر حسين داي الجزائري، وسنضيف لكم قبل بداية اللقاء رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اونلاين بدون تقطيع.