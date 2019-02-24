اونلاين | كورة لايف HD بث مباشر| مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم 24-2-2019

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سيكون تشكيل الزمالك اليوم مكون من حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”، ـأما خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حمدي النقاز، ويتكون خط الوسط الدفاعي من : طارق حامد – فرجاني ساسي، بينما سيكون خط الوسط الهجومي مكون من: يوسف أوباما – محمود عبد المنعم “كهربا” – أحمد مصطفى “زيزو”، ومهاجم وحيد خالد بوطيب.

كورة لايف HD بث مباشر| مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم 24-2-2019

نرصد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الانجولي بث مباشر أون لاين yalla shoot في المرحة الثالثة بدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، وسنقدم البث المباشر لمباراة الزمالك اليوم ضد بترو اتليتكو يوتيوب رابط يلا شوت بأعلى جودة ممكنة كورة لايف، فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة حيث سنوفر لكم الرابط الخاص بتلك المواجه المرتقبة بين الفريقين.

كورة لايف HD بث مباشر| مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم 24-2-2019

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر kora live أونلاين، مباراة الزمالك وبترو اتليتكو هي مباراة ستكون حاسمة وهامة في هذا الدور بالنسبة للفريقين، خاصة النادي المصري الذي سيكون مطالب بحصد الثلاث نقاط خاصة بعد خسارته مباراة الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف لهدفين وتعادله المفاجئ أمام نصر حسين داي ببرج العرب، حيث لن يكون هناك بديل عن الفوز للفريق الأبيض من أجل استكمال المشوار بالبطولة.

كورة لايف HD بث مباشر| مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم 24-2-2019

الزمالك وبترو اتليتكو مباشر كورة اونلاين kora star، ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة بنقطة وحيدة، بينما يحتل الفريق الأنجولي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كورة لايف HD بث مباشر| مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم 24-2-2019

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر

سوف نوفر لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر بين سبورت كورة ستار قبل بداية اللقاء مباشرة فتابعوا معنا.

كورة لايف HD بث مباشر| مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم 24-2-2019

أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن ثقته الكاملة في لاعبي الفريق من أجل الفوز بمباراة اليوم، أمام بترو اتلتيكو في بطولة الكونفدرالية.

محلياً يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 21 لقاء، أما بترو اتليتكو فيحتل المركز الثاني بالمسابقة المحلية برصيد 31 نقطة بعدما خاض 15 مواجهة.

بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي لايف يلاشوت حصري بدون تقطيع بينما سيسعى فريق بترو أتلتيكو لتحقيق الفوز اليوم والتقدم حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط yalla shoot live