رياضة | كلوب يكشف سر تراجع مستوى صلاح أمام اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف سر تراجع مستوى صلاح أمام اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، على أداء ومستوى الدولي المصري محمد صلاح خلال مباراة مانشستر يونايتد التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد".

وقال كلوب عن أداء محمد صلاح : "يعرف أنه يستطيع اللعب بشكل أفضل مما فعله اليوم، لوك شو وفيكتور ليندلوف قاموا بعمل جيد وأخفوا محمد صلاح اليوم. لكن أنا واثق جدًا من أنه سيعود قويًا".

وأنهى التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر يونايتد مع ليفربول، وشهد الشوط الأول من اللقاء مفارقة غريبة حيثُ أصيب ثلاث لاعبين في صفوف الشياطين مما أجبر المدرب سولشاير على إجراء جميع تبديلاته.

ويحتل حالياً نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.