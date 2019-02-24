رياضة | قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه لمواجهة الهلال السعودي، بكأس زايد أبطال العرب.

ويلتقي الفريقان مساء غدٍ الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الثمانية لكأس زايد، علمًا بأن مواجهة الذهاب التي أقيمت بالسعودية، انتهت للفريق السعودي، بثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت القائمة كالآتي :-

الهاني سليمان، ومحمود الزنفلي، و محمد بازوكا، ومحمود شعبان، ومحمود رزق، والسيد سالم، وكريم الديب، وولاس سيلفا، ونور السيد، وأحمد توفيق، وخالد الغندور، وكريم ممدوح، وأحمد نبيل مانجا، وعمار حمدي، وتوني سيلفا، ورزاق سيسيه، وجدو، وخالد قمر.