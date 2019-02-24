رياضة | وزير الرياضة يجتمع مع مجلس الشمس ويشيد بمبادرة "عيش وملح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يجتمع مع مجلس الشمس ويشيد بمبادرة "عيش وملح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الصحفى الأعلامى أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قبل حفل ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو التى تستضيفها الغردقة.

ودار حديث مطول بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اللنادى بقاعة كبار الزوار فى حضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والمهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسب تامر على المدير التنفيذى عن حالة الحراك الكبيرة التى يشهدها نادى الشمس منذ انتخاب المجلس الحالى فى نهاية نوفمبر ٢٠١٧.

وفؤجى الجميع بأن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى متابع جيد لأحوال نادى الشمس وحالة التطوير التى تشهدها جميع منشآته الرياضية والخدمية بجانب إعجابه الشديد بفكرة مبادرة "عيش وملح " التى نظمها المجلس الجمعة الماضية مع أعضاء النادى لمد جسور من التواصل بين الإدارة والجمعية العمومية.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير والجهد المبذول من قبل الصحفى الكبير أسامة أبوزيد رئيس النادى لتغير صورة الشمس للأفضل دائما.

فى الوقت الذى أشاد فيه أبوزيد بدعم الوزير لجميع الأندية وفتح باب مكتبه دائما لإستقباله لمد يد العون للشمس ومجلسه مؤكدا أن العلاقة الوطيدة التى تجمع الوزير بجميع أفراد المنظومة الرياضة نتيجة لعمل دوؤب فى خدمة الوطن لسنوات طويلة سابقة.

كان مجلس الشمس قد دعا أعضاء النادى لتناول الغداء معا فى أكبر تجمع الجمعة الماضية أقيم بملعب الكرة الداخلى وسط حضور الآلاف لديش بارتى حيث أحضرت كل أسرة طعامها وجلس الجميع فى نفس المكان فى مبادرة أطلق عليها عيش وملح.