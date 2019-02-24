رياضة | الداخلية يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة علاء عبد العال، تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة بتروجت في الدروي العام.

وخاض الداخلية المران الختامي له على الملعب الفرعي بملعب الدفاع الجوي، قبل الدخول في معسكر مغلق للمباراة.

ويلتقي الداخلية بتروجت، مساء غدٍ الإثنين على ملعب كلية الشرطة بالعباسة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.