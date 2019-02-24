رياضة | المقاصة يتضامن مع الزمالك ويطلب تأجيل مباراة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يتضامن مع الزمالك ويطلب تأجيل مباراة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف اللواء محمدعبدالسلام ان تأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر في مصلحة الفريقين، خاصة ان الزمالك في مهمة وطنية حيث يلعب امام بترواتليتكو في انجولا بالكونفيدرالية وسيتعرض للارهاق بسبب رحلة السفر الشاقة الي انجولا، في الوقت الذي يلعب فيه المقاصة مع الانتاج الحربي 2 مارس مما يسبب الارهاق والضرر للناديين.
واوضح اللواء محمد عبدالسلام ، أن طلب المقاصة بتأجيل مواجهة الكأس ، حرصا على مصلحة الزمالك المشارك في مهمة وطنية في الكونفدرالية ،مؤكدا ان المقاصة طلب التأجيل بالتنسيق مع الزمالك وللتعاون معه في مهمته الدولية، وان المقاصة لن يتردد ايضا في التعاون مع باقي الأندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد ، والتي تمثل مصر في البطولات الدولية سواء الافريقية والعربية.
واضاف اللواء محمد عبد السلام ، ان طلب التأجيل لمصلحة الناديين، وبما لا يسبب اي تضارب او اختلال في الجدول و مواعيد المباريات التي حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين في ظل هذا الموسم الاستثنائي المضغوط بسبب تعديل مواعيد بطولات الاندية الافريقية وتنظيم مصر لكأس الامم الافريقية.