رياضة | المقاصة يتضامن مع الزمالك ويطلب تأجيل مباراة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يتضامن مع الزمالك ويطلب تأجيل مباراة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تقدم مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، بطلب رسمي الي اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام الزمالك ، في دور ال 8 لبطولة كاس مصر ، والمقرر لها الأربعاء المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، وذلك للتضامن مع طلب نادي الزمالك الذي يريد التأجيل ايضا بسبب سفر فريقه الي انجولا للقاء بترواتليتكو يوم 3 مارس في الكونفيدرالية الافريقية ،في الوقت الذي يعاني فيه المقاصة من ضغط المباريات حيث يلعب مباراة امام الانتاج الحربي يوم 2 مارس في الدوري بعد لقاء الزمالك



وكشف اللواء محمدعبدالسلام ان تأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر في مصلحة الفريقين، خاصة ان الزمالك في مهمة وطنية حيث يلعب امام بترواتليتكو في انجولا بالكونفيدرالية وسيتعرض للارهاق بسبب رحلة السفر الشاقة الي انجولا، في الوقت الذي يلعب فيه المقاصة مع الانتاج الحربي 2 مارس مما يسبب الارهاق والضرر للناديين.



واوضح اللواء محمد عبدالسلام ، أن طلب المقاصة بتأجيل مواجهة الكأس ، حرصا على مصلحة الزمالك المشارك في مهمة وطنية في الكونفدرالية ،مؤكدا ان المقاصة طلب التأجيل بالتنسيق مع الزمالك وللتعاون معه في مهمته الدولية، وان المقاصة لن يتردد ايضا في التعاون مع باقي الأندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد ، والتي تمثل مصر في البطولات الدولية سواء الافريقية والعربية.



واضاف اللواء محمد عبد السلام ، ان طلب التأجيل لمصلحة الناديين، وبما لا يسبب اي تضارب او اختلال في الجدول و مواعيد المباريات التي حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين في ظل هذا الموسم الاستثنائي المضغوط بسبب تعديل مواعيد بطولات الاندية الافريقية وتنظيم مصر لكأس الامم الافريقية.