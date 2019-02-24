رياضة | يوفنتوس يهزم بولونيا بهدف ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يهزم بولونيا بهدف ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظ يوفنتوس على انفراده بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بانتصاره خارج قواعده على بولونيا بهدف نظيف حمل توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا، ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

جاء هدف اللقاء الوحيد (ق67) من خطأ دفاعي لتتهيأ الكرة إلى ديبالا داخل المنطقة ليسددها بأريحية بيسراه في شباك أصحاب الأرض.

ورفع اليوفي بعد انتصاره الثالث تواليا رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، بينما ظل بولونيا في المركز الـ18 بنفس الرصيد.

في حين تعادل ساسولو على أرضه بهدف لمثله أمام سبال، بعدما تقدم أصحاب الديار عبر فيدريكو بيلوسو (ق43) لكن سبال يدرك التعادل من خلال علامة الجزاء عبر اندريا بيتانيا (ق68).

ورفع سبال رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي مركزا واحدا (15)، بينما ظل ساسولو في الترتيب الحادي عشر بـ31 نقطة.

كما انتهى لقاء كييفو فيرونا وجنوى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان سامبدوريا قد فاز ظهر اليوم على كالياري بهدف نظيف سجله هدافه المخضرم فابيو كوالياريلا من ركلة جزاء.

ويحل نابولي ضيفا على بارما في وقت لاحق، بينما يستضيف فيورنتينا نظيره انتر ميلان في نفس الجولة.