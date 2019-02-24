رياضة | تركى آل الشيخ يرد على عضو مجلس الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركى آل الشيخ يرد على عضو مجلس الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب مالك نادي بيراميدز بعدما نشر صورة من بوست عضو مجلس الأهلي:" اه لحد الأن ... نظاماً ... والقرار مترجعوش فيه لنه مش قراركم ... وانبسط ياعم رديت عليك ... مع اني بحب ارد على الكبير فيكم ".

وكان محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إداراة النادي الأهلي، قد رد على المستشار تركي آل الشيخ، بعد توجيه رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.