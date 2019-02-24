رياضة | الزماك بالقوة الضاربة أمام بترو أتليتيكو

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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لخوض مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي ، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ، ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي ستنطلق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش .

في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف اوباما - احمد زيزو

في خط الهجوم : خالد بوطيب

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد في حراسة المرمي - محمود عبد العزيز - ايمن حفني - محمد عبد السلام - عمر السعيد - حميد احداد - بهاء مجدي