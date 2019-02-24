رياضة | سولشاير يسخر من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يسخر من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إنه لا يتذكر أي فرصة لليفربول رغم الاستحواذ، وانه لا يتذكر أيضا قيام دي خيا بأي تصدٍ خلال اللقاء.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "كل ما قد تخشى أن يسير اللقاء على نحو خاطئ سار على نحو خاطئ في الشوط الأول، 4 إصابات اضطررنا معها للإبقاء على راشفورد في الملعب (وهو مصاب)، ولقد بدا بأنها ستكون ظهيرة صعبة".

وأضاف عن أزمة الإصابات : "قد نحتاج من مايكل كاريك أن يربط حذاءه استعدادًا للمشاركة، وعلى كل لم يصل الوضع للسوء الذي يحتاجني فيه الفريق في الملعب".