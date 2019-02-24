رياضة | رقم مذهل لـ"أليسون" مع ليفربول في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مذهل لـ"أليسون" مع ليفربول في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي مباراة مانشستر يونايتد مع ليفربول في قمة الجولة الـ27 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

ويعد أليسون هو أول حارس من ليفربول يحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة في موسم واحد من الدوري الممتاز منذ بيبي رينا في 2009/10 الذي حقق (17) كلين شيت.

وظهر أليسون بمستوى مذهل كالعادة وحافظ على نظافة شباكه وسط خطورة هجوم مانشستر يونايتد كما حصل الحارس البرازيلي على أعلى تقييم من شبكة "هو سكورد" وهو 7.5/ 10.

ويتصدر حالياً نادي ليفربول جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني بعد تعادل الريدز اليوم.