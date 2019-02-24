رياضة | الاتحاد المصري للتايكوندو يهدي وزير الرياضة الحزام الأسود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المصري للتايكوندو يهدي وزير الرياضة الحزام الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم الحزام الأسود إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة وذلك على هامش ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو المقامة في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة.

وأشار سليم إلى أن هذا الإهداء تكريمًا من الاتحاد المصري لوزير الشباب و الرياضة لمجهوداته الكبيرة في دعم اتحاد التايكوندو وكل الاتحادات المصرية، حيث أن وزارة الشباب و الرياضة لا تبخل على أي من الاتحادات بالدعم المادي و المعنوي.

يذكر أن دكتور أشرف صبحي كان لاعب كاراتيه سابق و له باع وخبرة في الرياضات القتالية والرياضة بشكل عام مما يجعله قادرًا على تقدير مجهودات اللاعبين و احتياجاتهم.