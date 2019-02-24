انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يُداوي جراحه الأوروبية بفوز باهت بالكالتشيو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 08:26 مساءً - داوى نادي يوفنتوس جراحه الأوروبية بفوز محلي باهت إثر تغلّبه بصعوبة على مضيفه بولونيا بهدف نظيف، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

شبكة "أوبتا" للإحصائيات ذكرت أن يوفنتوس تلقى 9 تسديدات من الخصم في أول 45 دقيقة، كأكثر عدد من التصويبات ضد "البيانكونيري"، في الشوط الأول، خلال جميع المباريات بمختلف المسابقات، هذا الموسم.

وبعد شوط أول سلبي، أحرز الجناح الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الانتصار لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقة الـ67 من عُمر اللقاء، مانحاً فريقه النقاط كاملة.

وكان يوفنتوس قد سقط في ميدان أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية دون رد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتتعقد مهمته كثيراً في بلوغ ربع النهائي القاري.

بهذا الانتصار الشاق، واصل "اليوفي" تربعه على صدارة الكالتشيو بـ69 نقطة، متفوقاً بفارق نقطي كبير عن أقرب مُلاحقيه، في حين تجمّد رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.