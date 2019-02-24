انت الان تتابع تفاصيل خبر انتصارات الأهلي المتتالية تُشعل الدوري المصري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 08:26 مساءً - واصل النادي الأهلي المصري سلسلة انتصاراته في الدوري المصري لكرة القدم بفوزه الثامن توالياً، وجاء على حساب مضيفه "الجونة" بهدفين مقابل هدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة المحلية.

وضع محمد ناجي "جدو" فريقه الجونة في المقدمة بهدف في شباك فريقه السابق بالدقيقة الـ53، لكن فريق "القلعة الحمراء" ردّ بهدفين عبر كريم نيدفيد وناصر ماهر، في الدقيقتين الـ79 و87.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى 48 نقطة، متخلفاً بـ4 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في حين توقف الجونة الذي يقوده حمادة صدقي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحفلت المباراة بعدة قرارات تحكيمية "مثيرة للجدل"؛ منها إلغاء هدف للأنغولي جيرالدو مهاجم الأهلي، وطرد مدافع الأخير سعد سمير، في اللحظات الأخيرة من عُمر اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي (حامل اللقب) يُعد أكثر الفرق تتويجاً بالدوري المصري بواقع 40 لقباً، يليه الزمالك بـ12 لقباً.