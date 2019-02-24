شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام بترو أتلتيكو بالكونفدرالية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن السويسري كرستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وشهد تشكيل الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بمشاركة أحمد السيد زيزو على حساب إبراهيم حسن، وتواجد محمود حمدي الونش في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض بديلاً للمصاب محمود علاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، كهربا، ويوسف أوباما، أحمد زيزو

في الهجوم: خالد بوطيب.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يدخل اللقاء متذيلاً لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادله أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.