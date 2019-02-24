شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك المتوقع بالكونفدرالية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه أنظار عشاق نادي الزمالك صوب ملعب"برج العرب" لمشاهدة المباراة المنتظرة بين نادي الزمالك وضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كرستيان جروس لتحقيق فوزه الأول بالبطولة، لمصالحة جماهيره بعد تعثره في أول مباراتين، بالإضافة لسقوطه في اللقاء الأخير بالدوري في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام طلائع الجيش، ليفتح المجال أمام غريمه التقليدي الأهلي لدخول صراع المنافسة على اللقب بقوة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، كهربا، ويوسف أوباما، إبراهيم حسن

في الهجوم: خالد بوطيب.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يدخل اللقاء متذيلاً لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادله أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.