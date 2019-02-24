شكرا لقرائتكم خبر عن المانيو ضد الريدز.. التعادل السلبي يحسم قمة الجولة 27 ومانشستر سيتي أكبر المستفيدين والان مع التفاصيل

الخليج 365- إنتهت قمة شمال إنجلترا التي جمعت بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب أولد ترافورد بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل لاعبوا الليفر في إستغلال الإصابات التي ضربت لاعبوا مانشستر يونايتد وإكتفى الريدز بنقطة يتيمه وضعتهم على صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني فيما تراجع اليونايتد إلى المركز الخامس بعد أن وصل للنقطة 52.

ويعتبر التعادل هو الثالث لرفقاء محمد صلاح خلال المباريات الأربعة الأخيرة في الدوري الأنجليزي الممتاز ليهدر الفريق ستة نقاط كاملة في طريقه للحصول على اللقب الغائب عن خزائن الريدز خلال ربع قرن ليمنح فرصة قوية للسيتزينز من أجل الإنقضاض على الصدارة.

وشهدت المباراة إصابة ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من مانشستر يونايتد وهم اندير هيريرا وخوان ماتا ليحل بدلاً منهم بيريرا وجسيسي لينجارد الذي تعرض للإصابة هو الآخر ليخرج ويحل التشيلي أليسكس سانشيز بدلاً منه فيما ودع البرازيلي فيرمينو المباراة بداعي الإصابة وحل ستوريدج بدلاً منه.