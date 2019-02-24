الان تتابع جماهير الاتحاد لـ”ناظر”: “لا ترحل نحن معك للآخر” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:
طالبت جماهير نادي الاتحاد الرئيس لؤي ناظر بالاستمرار في قيادة الفريق في أخطر مرحلة بتاريخه الممتد لأكثر 92 عاما، في سابقة هي الأولى من نوعها والتي تهدد مسيرة الكيان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن بات الفريق الأول لكرة القدم مهددا بالهبوط مع مرور (21) جولة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مطالبات للرئيس المكلف حاليا لؤي ناظر بالبقاء وذلك إثر تسريب أنباء عن نية الرئيس الاستقالة في حين لم يصدر عن المركز الإعلامي أي بيان رسمي بذلك الخصوص.
يذكر أن الخطوات التصحيحية التي أجراها ناظر بعد توليه رئاسة النادي بالتكليف عقب تقديم نواف المقيرن استقالته لاقت دعماً جماهيرياً كبيراً في المدرج الاتحادي كما أنه يحظى بثقة كبيرة من قبلها، ونجح ناظر في جلب محترفين أجانب وكذلك تحقيق الفريق لعدد من النقاط حركة من مياهه الراكدة في سلم الترتيب.
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