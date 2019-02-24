الامارات | تغريم نادي الوحدة 30 ألف درهم بسبب لاعبيه

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم نادي الوحدة 30 ألف درهم بسبب لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها، اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، نادي الوحدة 30 الف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل.
وعاقبت اللجنة، أيضاً، مدرب فريق نادي بني ياس تحت 21 سنة، جمال الحساني، بغرامة قدرها ألفي درهم بسبب احتجاجه على قرارات الحكم خلال مباراة الفريق الأخيرة.
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