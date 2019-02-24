شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف: إصرار اللاعبين وتغييرات لاسارتي وراء الفوز على الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذى حققه الأهلي، اليوم الأحد، أمام الجونة في الأسبوع الـ24 من الدوري. وقال إن الفريق أضاف ثلاث نقاط مهمة خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري العام، مشيدًا بإصرار اللاعبين وقدرتهم علي تحويل النتيجة من تأخر بهدف إلي فوز 2-1، في مشهد مكرر بين الفريقين من الدور الأول.

وأوضح يوسف، أن تغييرات مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، كانت نقطة فارقة في تنشيط الشق الهجومي للفريق والعودة من جديد إلى المباراة بعدما دفع بكريم نيدفيد وجيرالدو ومروان محسن. وأشار إلى أن المدير الفني طالب اللاعبين بين الشوطين بسرعة الأداء مع الشراسة والتواجد بكثافة في الشق الهجومي.

وشدد المدرب العام، على أن الأهلي أتيحت له العديد من الفرص وخلال 6 دقائق نجح في تعديل النتيجة وإضافة ثلاث نقاط غاية في الأهمية خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.

كما أكّد محمد يوسف، على الدروس المستفادة من مباراة الجونة، وقال إن الجهاز الفني سوف يستغل هذه الدروس بلا شك في المباريات المقبلة.