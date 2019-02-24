شكرا لقرائتكم خبر عن جورماهيا الكيني يفوز على نصر حسين داي الجزائري 2 -0 في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق جورماهيا الكيني انتصاراً ثميناً على ضيفه نصر حسين داي الجزائري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب (نايروبي سيتي ستاديوم) ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي جورماهيا فرانسيس كاهاتا وجاك تويسينجي في الدقيقتين 84 و87، وتعرض لاعب نصر حسين دي الجزائري شمس الدين حراق للطرد في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، تصدر جورماهيا صدارة المجموعة بـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الجزائري عند 4 نقاط في المركز الثاني في انتظار نتيجة لقاء الزمالك (نقطة وحيدة) مع بترواتليتكو الأنجولي (3 نقاط).

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، فاز فريق نكانا الزامبي على ضيقه اشانتي كوتوكو الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

ويتصدر نكانا، بهذا الفوز، المجموعة بـ6 نقاط، بينما تجمد رصيد كوتوكو الغاني عند 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة زيسكو الزامبي (3 نقاط)، والهلال السوداني (3 نقاط).