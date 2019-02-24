قائد تشيلسي يتسلح بالألم للانتقام من مانشستر سيتي

أكد الإسباني سيزار أزبيلكويتا، قائد تشيلسي ، أن فريقه يسعى للانتقام من الهزيمة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، خلال نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد.

وقال أزبيلكويتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "الجميع يجب أن يتألم لما حدث، أعتقد أنه عندما يكون لديك هذا الألم بداخلك، عليك أن تخرجه وتستغله من أجل الانتقام".

وأضاف أزبيلكويتا: "لا أعلم إذا ما كان يناسبنا ألا نكون المفضلين بعد المباراة الأخيرة بيننا، الجميع توقع شيئا مختلفا عما تعودوا عليه من تشيلسي في النهائيات".

واستدرك "لكن نحن تشيلسي وهذا نهائي بكأس واحدة، وعلينا أن نحاول الحصول عليه".

وواصل: "أن تفوز ببطولة في فبراير، أنسب طريقة من أجل خوض آخر شهرين أو 3 في الموسم.. ما زال هناك الكثير لنخوضه.. نحن نعرف إحساس الفوز في ويمبلي".

وعن مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، تابع "صحيح أننا تغيرنا كثيرًا وغيرنا النظام وطريقة لعبنا.. نحن عملنا بكل جهد بالطريقة التي يريدنا بها المدرب، في البداية النتائج لم تكن جيدة، ولكننا ما زالنا نفوز بالمباريات".

واختتم: "في اللحظة الحالية، نحن نُعاقب بسبب الأخطاء التي نقوم بها، فنحن نتلقى أهدافا كثيرة، في اللحظة الحالية كل شيء ينقلب علينا، ولكن نحن نعلم بأنه يجب علينا التطور والرفع من مستوانا".

يذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.