تشيلسي ضد مان سيتي.. السماوى يستهدف فض الشراكة مع 3 أندية

يسعى مانشستر سيتى للحصول على بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثانية على التوالى، عندما يواجه تشيلسي فى السادسة والنصف مساء الأحد على ملعب "ويمبلى" فى مباراة النهائى.

ويتطلع مانشستر سيتى لحصد كأس الرابطة الإنجليزية للمرة السادسة فى تاريخه من أجل الانفراد بوصافة أكثر الأندية تتويجاً باللقب، خلف ليفربول صاحب الـ8 ألقاب وفض الشراكة مع تشيلسى ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.

ونجح تشيلسى فى حجز مقعده بالمباراة النهائية على حساب توتنهام، بينما تفوق مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

ويرغب مانشستر سيتي فى تكرار إنجاز جاره مانشستر يونايتد بالحصول على بطولة كأس الرابطة، حيث لم يتمكن أى نادٍ من حصد اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 2000 باستثناء مانشستر يونايتد، وذلك في عامى 2009 و2010.

ويدخل مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا مباراة تشيلسي وسط معنويات عالية بعدما وضع قدماً في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا أثر تغلبه خارج ملعبه على شالكه الألماني بنتيجة 3 – 2 في ذهاب دور الـ 16 الأربعاء الماضي.