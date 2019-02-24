استبعاد إيسكو من قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

وقرر سولاري استبعاد ألفارو أودريوزولا وإيسكو، لأسباب فنية، بينما يغيب ماركوس لورينتي للإصابة، والقائد سيرجيو راموس بداعي الإيقاف.
وضمت القائمة 21 لاعبا هم:
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم دياز، وسيبايوس.
خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بينما يحل ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.
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