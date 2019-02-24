فالفيردي: علينا أن نشكر ميسي 3 مرات ونصف

شكر إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لاعبه ليونيل ميسي بعدما سجل "هاتريك" ساهم به في فوز فريقه على إشبيلية بنتيجة (4-)2، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات المدرب الإسباني عقب انتهاء المباراة وقال: "علينا أن نشكر ميسي 3 مرات ونصف، أولا لمستواه وللأهداف الـ3 التي سجلها ثم لصناعة الهدف الرابع للويس سواريز".

وأضاف: "نحن نملك لاعبًا ممتازًا، هو الأفضل في العالم، ليس لأنه يسجل الأهداف الثلاثة، لكن لأنه في الوقت المناسب وفي اللحظات المهمة".

وتابع فالفيردي: "أجريت التغييرات لأننا كنا متأخرين، على الرغم من السيطرة والاستحواذ على الكرة إلا أن الأمر كان مخادعًا، لأنهم وصولا إلى مناطقنا وسجلوا هدفين، كان لدينا سلبيات وتمكنوا من استغلالها، ولكن كل شيء سار بشكل جيد".

وواصل مدرب البارسا: "إشبيلية غيّر طريقة لعبة، في البداية لعبوا بأربعة لاعبين في الدفاع، ولكن في الشوط الثاني كان هناك نقطة من عدم التوازن، حاولنا إدخال كوتينيو للعب في العمق لأنه كان يجب أن نعود في النتيجة".

وأختتم تصريحاته: "بإمكانك توقع المتاعب التي سيسببها خيسيوس نافاس لأي فريق، ولكن لدينا جودري ألبا وهو ظهير عظيم".