النيران الصديقة تحرم الإسماعيلي من الفوز أمام القسنطيني بأبطال أفريقيا

وعاد الإسماعيلي لاستئناف مشواره في دوري أبطال أفريقيا بعد إلغاء عقوبة استبعاده بسبب إلغاء لقاء الإفريقي التونسي ، وتقدم الدراويش بهدف الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 69 ولكن النيران الصديقة أسقطت الدراويش في فخ التعادل بهدف سجله عماد حمدي في مرماه في الدقيقة 90+4.
ورفع القسنطيني رصيده إلى 7 نقاط متقاسماً الصدارة مع مازيمبي الكونغولي وحصد الإسماعيلي أول نقطة له محتلاً المركز الأخير لتتقلص آماله في التأهل عبر هذه المجموعة القوية.
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