بنصف قوته.. سان جيرمان يهزم نيم في حديقة الأمراء

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أولمبيك نيم بثلاثية بأقل مجهود، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
سجل الأهداف الباريسية كريستوفر نكونكو وكيليان مبابي "ثنائية" بالدقائق 40 و69 و89 ليرفع بي إس جي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة مقابل 36 نقطة لضيفه في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.
سجل الأهداف الباريسية كريستوفر نكونكو وكيليان مبابي "ثنائية" بالدقائق 40 و69 و89 ليرفع بي إس جي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة مقابل 36 نقطة لضيفه في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.
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